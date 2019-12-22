AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

في اليوم الأول لانطلاقها.. إقبال طلابي كبير على المشاركة فى حملة هنعيشها صح.. ندوات تثقيفية وتوعية بالأمراض غير السارية وماراثون رياضى أهم الفعاليات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:16 ص
. اقبال طلابى كبير
. اقبال طلابى كبير على المشاركة فى حملة هنعيشها صح
Advertisements
احمد علي
الدكتورة ريهام غلاب:
  • الحملة تهدف إلى حث الشباب على ضرورة تغيير نمط الحياة إلى نمط صحي
  • الأمراض غير السارية تمثل أكثر من نسبة 84% من الوفيات
  • انطلاق حملة "هنعيشها صح" من طنطا يؤكد ريادة الجامعة ومكانتها

انطلقت اليوم ولأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، حملة "هنعيشها صح"، من جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع ، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور مصطفي الشيخ، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، وعمداء ووكلاء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس والعيئة المعاونة ، وحشد كبير من الطلاب.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك، في كلمته التي ألقاها حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور مجدي سبع علي نشر الروح الإيجابية بين طلاب وطالبات الجامعة، والعمل علي ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وقالت الدكتورة ريهام غلاب عضو التحالف الوطني للأمراض غير السارية، إن انطلاق حملة "هنعيشها صح" من جامعة طنطا يؤكد ريادة الجامعة ومكانتها علي مستوى الجامعات المصرية، موضحة أن الحملة تهدف إلى حث الشباب علي ضرورة تغيير نمط الحياة إلى نمط صحي خاصة بالنسبة للأمراض غير السارية، والتى تمثل أكثر من نسبة 84% من الوفيات نتيجة لنمط الحياة الغير صحي وأسلوب التوعية الغير المتوازن.

من جانبه، أشاد الدكتور تامر لقمة ، مدير الحملة عن سعادته بميلاد حملة "هنعيشها صح" من جامعة طنطا ، مشيدًا بالتنظيم الرائع للجامعة والمشاركة الايجابية من أساتذة الجامعة من جميع التخصصات والطلاب والعاملين بالجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب، موجها الشكر للدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مجموعة من الندوات التثقيفية حول "التدخين" والتي القاها الدكتور وائل صفوت ، استشاري أمراض الباطنة العامة وعلاج التدخين، كما تضمنت ندوة اخري حول الأمراض غير السارية والتي ألقاها الدكتور. جلال القصاص ، أستاذ الكبد بكلية طب طنطا وسكرتير جمعية مصر للعلوم الطبية الباطنية، وأخري حول المكملات الغذائية للدكتورة سهير سليمان أستاذ التخدير والعناية المركزة بطب طنطا، والدكتورة سارة أحمد هيكل أخصائية التغذية العلاجية لعلاج السمنة والنحافة و تغذية الرياضين.

كما تم تنظيم ماراثون رياضي بمجمع الكليات بسبرباي، شارك فيه طلاب وطالبات جميع الكليات ، وتم توزيع جوائز علي الفائزين بالمراكز الأولي.
في اليوم الأول لانطلاقها.. إقبال طلابي كبير على المشاركة فى حملة هنعيشها صح.. ندوات تثقيفية وتوعية بالأمراض غير السارية وماراثون رياضى أهم الفعاليات
في اليوم الأول لانطلاقها.. إقبال طلابي كبير على المشاركة فى حملة هنعيشها صح.. ندوات تثقيفية وتوعية بالأمراض غير السارية وماراثون رياضى أهم الفعاليات
في اليوم الأول لانطلاقها.. إقبال طلابي كبير على المشاركة فى حملة هنعيشها صح.. ندوات تثقيفية وتوعية بالأمراض غير السارية وماراثون رياضى أهم الفعاليات
في اليوم الأول لانطلاقها.. إقبال طلابي كبير على المشاركة فى حملة هنعيشها صح.. ندوات تثقيفية وتوعية بالأمراض غير السارية وماراثون رياضى أهم الفعاليات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تطلق حملة «غربية بلا أمية» .. بمشاركة 7 كليات..صور

جامعة طنطا: مكافأة لـ 12 طالبا وطالبة شاركوا في محو أمية 34 دارسا

طلاب تربية طنطا يشاركون في حملة "غربية بلا أمية" .. 13 طالبا وطالبة يشاركون في محو أمية 41 دارسا.. صور

ريهام غلاب تكشف تفاصيل مبادرة الحد من انتشار العدوى.. فيديو

300 طالب وطالبة يشاركون في سباق الطريق بجامعة طنطا ..صور

خلال لقائه بالطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا: نفتح أبوابنا لطلاب العلم من مختلف الدول

ترشيحاتنا

علم مصر يرفرف في قطر احتفالا بـ محمد صلاح .. شاهد

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

مصرع مصري وإصابة آخر في حادث مروع بـ الكويت

في لمح البصر.. سائق ينقذ امرأة حاولت الانتحار بطريقة عجيبة

إيطاليا توجه صفعة قاسية لحكومة السراج.. تفاصيل

شاهد .. فرصة محمد صلاح المهدرة أمام فلامنجو البرازيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية

في لمح البصر.. سائق ينقذ امرأة حاولت الانتحار بطريقة عجيبة

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة