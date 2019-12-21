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حوادث

النيابة تقرر حبسه | مستريح جديد يستولى على 50 مليون جنيه بزفتى

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:00 م
صورة أرشيفية - نقود
صورة أرشيفية - نقود
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احمد علي
قررت نيابة زفتي، حبس مستريح جديد، 4 ايام على ذمة التحقيقات معه، بتهمة النصب على عدد من المواطنين في أكثر من 50 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى، تلقت عددا من البلاغات بلغت أكثر من 10 بلاغات ضد المدعو، " علاء. ع. م . ن"، مقيم قرية حانوت، دائرة المركز، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بهدف توظيفها في تجارة السيارات، مقابل ارباح شهرية ولم يفِ بوعده، رافضا رد المبالغ المالية لهم.

وتبين من التحريات صحة الواقعة، وان المتهم استولى على أكثر من 50 مليون جنيه، كما قام بالنصب على عدد من أصحاب معارض تجارة السيارات بشراء منهم سيارات بالاجل ولم يلتزم، و تم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.
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