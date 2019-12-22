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اقتصاد

حماية المستهلك يتلقى 41.9 ألف شكوى في 10 شهور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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محمد صبيح

تلقي جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضي عبد المعطي ، خلال الـ 10 شهور الأخيرة 41.91 ألف شكوي علي مستوي الجمهورية شملت عددا من السلع من بينها " السلع المعمرة، المحمول واكسسوارته، التكييفات"، تم حل منها 35.91 ألف شكوي.

كشف الجهاز عن أن جملة الشكاوي التي تلقاها في الفترة من يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي بقطاع السلع المعمرة بلغت 30.9 ألف شكوي تم حل منها26.1 ألف شكوي بنسبة 84% بالإضافة لتلقي 6405 شكوي بأجهزة المحمول واكسسوارته تم حل 5194 شكوي منها.

ذكر التقرير الصادر عن الجهاز أنه تم تقديم 4605 شكوي من أجهزة التكييف تم حل منها 4083 شكوي بنسبة 89%، بخلاف تقديم 1197 مواطن شكاوي عن الوحدات السكنية تم حل 823 شكوي منها و حل 718 شكوي بقطاع الأثاث المنزلي.

أوضح الجهاز أنه تم زيادة عدد فروعه لتغطي مناطق " الفيوم، سوهاج، الأقصر، الشرقية، أسوان، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحري الأحمر، الوادي الجديد".

كما يجري تخصيص فروع جديدة بمدن "القاهرة، الجيزة، مطروح، دمياط، شمال سيناء، الغربية".
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