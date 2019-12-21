شهامة أمين شرطة.. ينقذ طالبة ثانوي من الغرق في بحر مويس بمنيا القمح

تمكن أمين شرطة بوحدة مباحث منيا القمح بمحافظة الشرقية،مساء اليوم السبت، من إنقاذ طالبة بالثانوي العام، من الغرق في مياه بحر مويس، عندما كان في خدمته الأمنية وسمع صوت إستغاثة من الأهالي بسقوط فتاة في مياه بحر مويس بدائرة المركز، فأسرع وقفز في المياه وتمكن من إنقاذها ونقلها إلى المستشفي.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز منيا القمح، بغرق فتاة بمياه بحر مويس دائرة المركز.



وتبين أثناء تواجد أمين الشرطة " طارق عبد المنعم" من وحدة مباحث منيا القمح، بخدمة أمنية بالقرب من المكان، سمع صوت استغاثة الأهالى وعلي الفور قفز مسرعا في المياه وتمكن من إنقاذ الفتاة وتدعي" أية ع " طالبة بالصف الثاني العام الأزهري.



وتم نقل الطالبة لمستشفي منيا القمح لإسعافها وحالتها جيدة، وجار تحرير المحضر اللازم.