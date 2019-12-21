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محافظات

أبطال المشروع القومى للموهبة بالشرقية يتألقون بالمركز الأوليمبى في المعادي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:41 م
المركز الأوليمبى
المركز الأوليمبى بالمعادى
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محمد الطحاوي
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمستوى المتميز لأبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لتألقهم باللقاء التقييمى الاول والذي اقيم بالمركز الأوليمبى بالمعادى، مؤكدًا أنهم اللبنه الأولى لتقديم بطل أوليمبى متميز يشارك فى البطولات القارية والعالمية ويرفع إسم مصر عاليًا فى المحافل الدولية.

واضاف "غراب"، فى تصريحات صحفية، أن أبطال الألعاب الفردية من أبناء المحافظة قادرون علي احراز البطولات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح "وائل الالفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة ان أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بالشرقية المشاركين في اللقاء المجمع التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي والذي نظمته الادارة المركزية للاداء الرياضي ( الادارة العامة برامج الموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ) في الفترة من 19-21/12/2019 والذي اقيم بالمركز الاولمبي لتدريب الفرق الرياضية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حصدوا المركز الاول في العاب القوي والمركز الثاني موهوبين تنس طاولة والمركز الثاني موهوبين كرة سلة والمركز الثاني موهوبين مصارعة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أبطال الجودو من أبناء المحافظة استطاعوا تحقيق 6 مراكز مابين أول وثاني وثالث علي مستوى البطولة والمشاركين والظهور بمظهر مشرف يليق بمحافظة الشرقية.
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