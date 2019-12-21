الملاريا الخبيثة.. طبيب الزمالك يكشف أسباب وفاة إداري الفريق

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، عن اسباب وفاة وليد قاصد إداري النادي صباح اليوم.



واكد طبيب الزمالك في تصريحات صحفية: " إداري الزمالك كان يعاني الإصابة بمرض الملاريا الخبيثة، التي تعرض لها خلال رحلة الزمالك الماضية لمواجهة الكونغو في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا".



وأوضح "أسامة" أن الإداري تواجد في مستشفى الحميات في الأيام الأخيرة من أجل العلاج من هذا المرض ولكنه لم يقاوم نظرا لمناعته الضعيفة".



وشدد: " جميع أفراد البعثة وبمن فيهم المتوفي تناولوا أدوية وقائية قبل السفر، خاصة وأنه لا يوجد تطعيم معين ضد الملاريا، ولكن الإداري يعاني نقصا في المناعة وهو ما أدى للوفاة، ولا يوجد أي شخص آخر تعرض لهذه الإصابة".