5 أسباب غير متوقعة لوجود رائحة مجارٍ في المنزل | تعرف عليها

ترغب كل السيدات في الحصول على منزل نظيف ورائحته رائعة في كل الأوقات، لكن في بعض الحالات وعلى الرغم من التنظيف الدائم للمنزل، يمكن ان يكون هناك رائحة مجارٍ مستمرة في المنزل مما يتسبب في الإزعاج، نشر موقع " health line " اسباب حدوث هذه المشكلة لتشمل :



- إذا كان هناك تسرب في نظام السباكة الخاص بك بسبب الأنابيب أو فتحات التهوية الموضوعة بشكل غير صحيح، فقد تتعرض لرائحة المجاري في المنزل.



- يمكن أيضًا تسرب رائحة المجاري إلى منزلك عند تثبيت فتحات السباكة بالقرب من النافذة أو كمية الهواء.



- إذا كانت أنابيب الصرف الصحي متدهورة أو متشققة أو مكسورة ، فإن رائحة المجاري يمكن أن تتسرب من خلالها إلى منزلك.



- المصارف مسؤولة عن نقل النفايات السامة عبر نظام الصرف الصحي، اذا تم انسداد مجاري المياه الخاصة بك من العناصر التي لم يكن يجب صبها أو مسحها ، فقد يتسبب ذلك في رائحة المجاري بالمنزل.



- تساعد حركة الماء عبر أنظمة الصرف الصحي على توفير حاجز ضد الغازات الضارة المحتملة، عندما لا تستخدم أنظمة السباكة ، مثل المراحيض والمصارف ، فإنها يمكن أن تجف وتفقد حاجز المياه، مما يسمح بتسريب رائحة المجاري إلى المنزل

