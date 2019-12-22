اليوم .. مواجهات نارية للقسم الثاني بمجموعة الصعيد

تقام اليوم الأحد مباريات الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ب6 مواجهات قوية ومشتعلة بين المتصدر والوصيف ، وشبان قنا المتحفز وسوهاج ، والألومنيوم وديروط .



وتشهد تلك الجولة مواجهات قوية ، ومرتقبة وتأتى كالأتى :

بني سويف مع البنك الأهلي "المتصدر والوصيف "



يستضيف فريق بنى سويف صاحب المركز الأول فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة في لقاء صراع صدارة المجموعة يدخل فريق بنى سويف اللقاء برصيد 20 نقطة بالمركز الأول،بينما فريق البنك الأهلي برصيد 18 في المركز الثاني .



سوهاج أمام شبان قنا



يستضيف فريق سوهاج صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة، فريق شبان قنا صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، في لقاء لابديل عن الفوز فيه لكلا الفريقين .



الألومنيوم / ديروط



يستضيف استاد الألومنيوم الرياضي لقاء فريق الألومنيوم مع نظيره ديروط، يدخل الألومنيوم اللقاء في المركز الرابع برصيد 16 نقطة ،بعد التعادل في الجولة الماضية مع شبان قنا ، بينما يدخل فريق ديروط اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط ، بعد سلسلة نتائج سلبية وتغير مديرين فنيين .



المنيا / طهطا



يواجه فريق المنيا صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة ،فريق طهطا صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط ،ويسعي فريق المنيا مواصلة الانتصارات بعد تحقيق الفوز علي البنك الأهلي في الجولة السابقه ،وايضا يطمح فريق طهطا في الابتعاد عن شبح الهبوط .



تليفونات بني سويف /بترول أسيوط



تقام خامس الجولات بين فريق تليفونات بني سويف وفريق بترول أسيوط في مواجهة صعبة وقوية للغاية ، يدخل فريق بترول أسيوط اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد الخسارة في الجولة السابقة من الفيوم بثلاثية،بينما يدخل فريق تليفونات بني سويف بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة ،بعد التعادل بالجولة الماضية، مع فريق بنى سويف بدون أهداف .



الإعلاميين /الفيوم



يواجه فريق الإعلاميين فريق الفيوم ، يدخل الفريقان اللقاء بنفس الرصيد 10 نقاط في المركز التاسع ولذلك فهذا اللقاء صعب ومرتقب من كلا الفريقين .



ترتيب المجموعة الأولى



1- بني سويف 20 نقطة

2- البنك الأهلي 18 نقطة

3- شبان قنا 17 نقطة

4- الألومنيوم 16 نقطة

5- تليفونات بني سويف 15 نقطة

6- المنيا 11 نقطة

7- سوهاج 11 نقطة

8- بترول أسيوط 11 نقطة

9- الاعلاميين 10 نقاط

10- الفيوم 10 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط