AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم .. مواجهات نارية للقسم الثاني بمجموعة الصعيد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
تقام اليوم الأحد مباريات الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ب6 مواجهات قوية ومشتعلة بين المتصدر والوصيف ، وشبان قنا المتحفز وسوهاج ، والألومنيوم وديروط .

وتشهد تلك الجولة مواجهات قوية ، ومرتقبة وتأتى كالأتى :
بني سويف مع البنك الأهلي "المتصدر والوصيف "

يستضيف فريق بنى سويف صاحب المركز الأول فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة في لقاء صراع صدارة المجموعة يدخل فريق بنى سويف اللقاء برصيد 20 نقطة بالمركز الأول،بينما فريق البنك الأهلي برصيد 18 في المركز الثاني .

سوهاج أمام شبان قنا

يستضيف فريق سوهاج صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة، فريق شبان قنا صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، في لقاء لابديل عن الفوز فيه لكلا الفريقين .

الألومنيوم / ديروط

يستضيف استاد الألومنيوم الرياضي لقاء فريق الألومنيوم مع نظيره ديروط، يدخل الألومنيوم اللقاء في المركز الرابع برصيد 16 نقطة ،بعد التعادل في الجولة الماضية مع شبان قنا ، بينما يدخل فريق ديروط اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط ، بعد سلسلة نتائج سلبية وتغير مديرين فنيين .

المنيا / طهطا

يواجه فريق المنيا صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة ،فريق طهطا صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط ،ويسعي فريق المنيا مواصلة الانتصارات بعد تحقيق الفوز علي البنك الأهلي في الجولة السابقه ،وايضا يطمح فريق طهطا في الابتعاد عن شبح الهبوط .

تليفونات بني سويف /بترول أسيوط

تقام خامس الجولات بين فريق تليفونات بني سويف وفريق بترول أسيوط في مواجهة صعبة وقوية للغاية ، يدخل فريق بترول أسيوط اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد الخسارة في الجولة السابقة من الفيوم بثلاثية،بينما يدخل فريق تليفونات بني سويف بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة ،بعد التعادل بالجولة الماضية، مع فريق بنى سويف بدون أهداف .

الإعلاميين /الفيوم

يواجه فريق الإعلاميين فريق الفيوم ، يدخل الفريقان اللقاء بنفس الرصيد 10 نقاط في المركز التاسع ولذلك فهذا اللقاء صعب ومرتقب من كلا الفريقين .

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 20 نقطة
2- البنك الأهلي 18 نقطة
3- شبان قنا 17 نقطة
4- الألومنيوم 16 نقطة
5- تليفونات بني سويف 15 نقطة
6- المنيا 11 نقطة
7- سوهاج 11 نقطة
8- بترول أسيوط 11 نقطة
9- الاعلاميين 10 نقاط
10- الفيوم 10 نقاط
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاءات قوية بدوري القسم الثاني بالصعيد.. الألومنيوم أمام بني سويف.. المنيا يواجه أسيوط

مواجهات شرسة في القسم الثاني.. أسيوط أمام بني سويف.. قنا يواجه الفيوم

مواجهات شرسة في صعيد القسم الثاني.. تعرف عليها

طهطا يوقف قطار انتصارات البنك الأهلي .. اعرف ترتيب مجموعة الصعيد

نتائج وترتيب مجموعة الصعيد.. البنك الأهلي في الصدارة وبني سويف وصيفا مؤقتا

غدا.. مواجهة صعبة لـ بني سويف وديروط بدوري القسم الثاني

ترشيحاتنا

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

كلوب يرد على منتقدي محمد صلاح بقوة .. اعرف التفاصيل

ناجي شهود: القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته

3 نواب لرئيس الوزراء.. وتغيير 10 حقائب ..بكري يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري

أخويا وعشرة العمر.. السقا يحتضن كريم عبد العزيز في حفل الدير جيست

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدر النساء.. تقتل صديقتها المقربة بكل قسوة لـ تخطف ابنها

شاهد.. 3 رجال يدخلون في معركة شرسة مع أفعى أناكوندا ضخمة لإنقاذ كلب

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية