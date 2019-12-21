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مرأة

وداعا لـ سواد الركبتين .. تعرف على أسهل طريقة فعالة لتفتيح الأماكن الداكنة في أسبوع فقط

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:14 م
أسهل طريقة فعالة
أسهل طريقة فعالة لتفتيح الأماكن الداكنة في أسبوع فقط
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رضوى حسام
تعاني بعض الفتيات من مشكلة الأماكن الداكنة في الجسم، خاصة مشكلة سواد الركبتين، هناك منتجات تجميل عديدة لحل تلك المشكلة لكنها ليست فعالة في أغلبالحالات، نشر موقع " health line أفضل طريقى طبيعية لتفتيح الركبتين والأماكن الداكنة في الجسم .

• المكونات:-

- نصف كوب من عصير الليمون.
- وملعقة كبيرة من ماء الورد.
- و3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- وكوب واحد من الماء.


• طريقة التحضير والاستعمال:-

- تُخلط المكوّنات مع بعضها البعض بشكلٍ جيد.
- ثم توضع كمية من الخليط على قطعة قماش، وتوضع على الركب وتترك لمدة ساعتين، ويمكن تبليل قطعة القماش كلما جفّت.
- بعد ذلك يتم إزالة القطعة من الركب ويتم غسلهم جيدًا وتنشيفهم ووضع المرطب عليهم.
- ويتم تكرار هذا الخليط يوميًا لمدة أسبوع للحصول على النتائج المرجوة.
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