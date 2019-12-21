وداعا لـ سواد الركبتين .. تعرف على أسهل طريقة فعالة لتفتيح الأماكن الداكنة في أسبوع فقط

تعاني بعض الفتيات من مشكلة الأماكن الداكنة في الجسم، خاصة مشكلة سواد الركبتين، هناك منتجات تجميل عديدة لحل تلك المشكلة لكنها ليست فعالة في أغلبالحالات، نشر موقع " health line أفضل طريقى طبيعية لتفتيح الركبتين والأماكن الداكنة في الجسم .



• المكونات:-



- نصف كوب من عصير الليمون.

- وملعقة كبيرة من ماء الورد.

- و3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

- وكوب واحد من الماء.





• طريقة التحضير والاستعمال:-



- تُخلط المكوّنات مع بعضها البعض بشكلٍ جيد.

- ثم توضع كمية من الخليط على قطعة قماش، وتوضع على الركب وتترك لمدة ساعتين، ويمكن تبليل قطعة القماش كلما جفّت.

- بعد ذلك يتم إزالة القطعة من الركب ويتم غسلهم جيدًا وتنشيفهم ووضع المرطب عليهم.

- ويتم تكرار هذا الخليط يوميًا لمدة أسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

