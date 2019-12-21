أحمد موسى: الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الإعداء.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان يهدد أوربا بمحاولة احتلال الأراضى الليبية.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسى وجه بمواصلة رفع القدرة على التدريب والإستعداد القتالى".



ولفت الإعلامى أحمد موسى إلى أن الرئيس يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لاحد بالإعتداء علينا.



ونوه الإعلامى أحمد موسى إلى أن الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الإعداء.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.