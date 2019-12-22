تأخر صدور التقرير السنوي لـ القومي لحقوق الإنسان.. حقوقيون: تأخر التشكيل السبب الحقيقي وراء إصداره.. وأبو سعدة: إصداره قبل انتهاء العام ولا يوجد معلومات عن تشكيل المجلس الجديد

حافظ أبو سعدة : جار إعداد التقرير السنوى للقومى لحقوق الإنسان

وليد فاروق : عدم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان سبب تأخر صدور التقرير السنوي

من المفترض أن ينتهي المجلس القومي لحقوق الإنسان من التقرير السنوى لعام 2018 - 2019، الذي يتضمن دور المجلس في التعامل مع الأحداث الواقعة خلال العام، وما قام به من أنشطة وفعاليات وزيارات ميدانية ولكن حتى الأن لم يصدر المجلس التقرير على الرغم من انتهاء عام 2019 دون ذكر أسبابقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد هناك أسباب لتأخر صدور التقرير السنوى للمجلس.وأوضح أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد" أن التقرير يتم إعداده حاليا وجار الانتهاء منه وفقا لما قاله رئيس المجلس القومي محمد فايق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.أما بالنسبة للتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان قال عضو المجلس، إنه "لا يوجد حتى الآن معلومات عن تشكيل المجلس القومي الجديد".وأشار إلى أن أنه وفقًا لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان يجب أن يتم إعلان التشكيل منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، مؤكدًا أن بعض مواد قانون المجلس انتقالية تجعل المجلس القائم مستمرًا في أداء عمله حتى يتم إعلان التشكيل الجديد.كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد مضى عامان على تأخر صدور التشكيل النهائي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، طبقًا لما ورد بمواد تشكيله، بعد إدخال بعض التعديلات عليه في عام 2017.ومن جانبه قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن المجلس القومي مدته انتهت تماما من فتره كبيره وهذا هو السبب الأساسي لتأخير إصدار التقرير السنوي.وأكد وليد فاروق لـ" صدى البلد " ان اداء المجلس القومي تراجع بشكل كبير سواء علي مستوى التواصل مع المنظمات او مستوي الأنشطة الحقوقية او حتى المستوي البحثي.وأضاف وليد فاروق أن المجلس القومي تم تشكيله على اساس محاصصة سياسية واضحة ادت الي استغلال المجلس بشكل شخصي سواء في زيارة السجون وتحديدا زيارة موكلي بعض اعضاء المجلس او محاوله استخدام اسم المجلس في قضايا شخصية دون ذكر اسماء لاعضاء استغلوا اسم المجلس بشكل فج.وأوضح وليد أن الجميع ينتظر من المجلس وهو هيئه وطنيه مستقله لها الياتها علي المستوي الدولي ان يكون قاطرة للاصلاح الحقوقي في مصر وان يتواصل مع المنظمات بايجابية.وتمنى أن يتخطى المجلس الجديد هذه المشكلة ويتم هيكلته بما يسمح له بالقيام بعمله بشكل ايجابي خصوصا بعد تعطيل العمل بداخله لبعض اللجان مثل التعذيب والاصلاح التشريعي وغيره من البرامج المهمه، مطالبا مجلس النواب بوضع معايير حقيقية لاختيار اعضاء المجلس القومي.