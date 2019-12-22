زيت طبيعي يساعد في ترطيب البشرة.. تعرفي عليه

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة جفاف البشرة، خاصة في فصل الشتاء، يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت التي تعمل كمرطّبٍ رائعٍ للبشرة فهو يحتوي على مضاداتٍ للأكسدة، و فيتامين E ، والتي تساعد جميعها على حماية الجلد من الشيخوخة المبكّرة ومن الأشعة فوق البنفسجية ويمنع الضرر الذي تحدثه الجذور الحرّة بالجلد.



يأتى ذلك إلى جانه أنه يمتاز زيت الزيتون باختراقه لطبقات الجلد العميقة ويطهرّها عكس المرطبّات التجاريّة التي تسد المسامات، كما أكد موقع " health line " انه افضل الطرق الفعالة في ترطيب البشرة لجميع انواع البشرة حتى الدهنية.



• طريقة استخدام زيت الزيتون في ترطيب البشرة :-



- يُدهن الوجه والرقبة بملعقةٍ كبيرةٍ من زيت الزيتون برفقٍ.

- تُزال الكميّات الزائدة من الوجه عن طريق منشفة ورقيّة.

- ويفضل وضع زيت الزيتون على الوجه في الليل. ي

- يُغسل الوجه في الصباح.

