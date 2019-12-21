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محافظات

تصريح جديد من بيطري القليوبية عن ظهور إنفلونزا الطيور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:25 م
تصريح جديد من بيطري
تصريح جديد من بيطري القليوبية بخصوص ظهور إنفلونزا الطيور
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إبراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن المحافظة خالية تماما من فيروس إنفلونزا الطيور.

مشيرة الى أنه يتم سحب عينات من المزارع قبل البيع والتداول بالأسواق.

وأكدت العسيلي أن مديرية الطب البيطري حريصة على تنفيذ إجراءات الأمن الحيوي وتحصين الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور نافية ما يتم تداوله حول ظهور حالات إصابة سواء بإنفلونزا الطيور أو أي نوع آخر.

يذكر أنه تم تدوال شائعة عن ظهور حالة إنفلونزا الطيور بمحافظة المنوفية المجاورة لمحافظة القليوبية.

من جانبها أكدت صحة المنوفية أن الطفلة جنى م 4 سنوات أصيبت بمرض التهاب رئوي شديد توقف إثره القلب مرتين وتم عمل الإنعاش اللازم لها ولكن توقفت عضلة القلب بعد إيداعها العناية المركزة بشبين الكوم ومن ثم لمستشفى حميات شبين الكوم.
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