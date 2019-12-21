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توك شو

أحمد موسى: أردوغان يهدد أوروبا بمحاولة احتلال الأراضي الليبية.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:50 م
أردوغان
أردوغان
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قسم التوك شو
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الديكتاتور أردوغان يهدد أوروبا بمحاولة احتلال الأراضى الليبية، مضيفا: "الرئيس التركي يحاول إرسال قوات لغزو الأراضي الليبية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسى وجه بمواصلة رفع القدرة على التدريب والاستعداد القتالى".

ولفت الإعلامى أحمد موسى إلى أن الرئيس يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لأحد بالاعتداء علينا.

ونوه إلى أن الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الأعداء، مضيفا:"القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بأحدث الأسلحة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
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