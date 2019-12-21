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فن

كريم فهمى يقارن بين طفولته وشبابه ساخرًا من نفسه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:50 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان "كريم فهمى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له.

وكتب "كريم":"زمان الواحد كان رياضي اكتر ، بيقولوا كان محدش بيحب يشيلني عشان تقيل ، طول عمري نفسي اشوف نفسي علي الحقيقه وانا صغير اللي هو مستحيل لحد ما خلفت نعومي نسخة".

فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :
-الله يباركلك فيهم.
-الله يخليلك بناتك وكل الي بتحبهم ويطول بعمرك.
-ربنا يباركلك فيهم يارب.

يذكر أن كريم فهمى قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها مسلسل "أمر واقع"، و"حكايات بنات"، و"الحساب يجمع"، و"ريح المدام وغيرها من الأعمال.
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