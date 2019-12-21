كريم فهمى يقارن بين طفولته وشبابه ساخرًا من نفسه

نشر الفنان "كريم فهمى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له.



وكتب "كريم":"زمان الواحد كان رياضي اكتر ، بيقولوا كان محدش بيحب يشيلني عشان تقيل ، طول عمري نفسي اشوف نفسي علي الحقيقه وانا صغير اللي هو مستحيل لحد ما خلفت نعومي نسخة".



فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :

-الله يباركلك فيهم.

-الله يخليلك بناتك وكل الي بتحبهم ويطول بعمرك.

-ربنا يباركلك فيهم يارب.



يذكر أن كريم فهمى قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها مسلسل "أمر واقع"، و"حكايات بنات"، و"الحساب يجمع"، و"ريح المدام وغيرها من الأعمال.

