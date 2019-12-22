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اقتصاد

قرض لتمويل القطاع الغذائي والزراعي بالسودان بـ 60 مليون دولار

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيى
أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن تقديم قرض بـ60 مليون دولار لتمويل القطاع الزراعي والغذاء بالسودان علي المدي الطويل.

قالت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها،إن التمويل المقدم لإحدي شركات القطاع الخاص بشمال السودان، تسعي لدعم سلاسل القيمة خصوصا في قطاع القروة الحيوانية و دعم السودان في تصدير ملايين من رؤس الماشية والحيوانات الحية سنوية.

ذكرت مجموعة البنك أن القرض يسعي لزيادة حركة التجارة وتوفير فرص العمل علي مستوي شرق وشمال ووسط إفريقيا.

قالت مجموعة البنك إن السودان يملك امكانيات لتصنيع الغذاء بنسبة 63% من الأراضي الزراعية لديه، إذ من المتوقع ان يتزايد الطلب علي الغذاء من أسواق إفريقيا و الشرق الأوسط.

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