صحة النواب تنتقد ظهور الأطباء في البرامج





وانتقدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ظهور بعض الأطباء على الفضائيات وقيامهم بالدعاية لأنفسهم عبر عرض أرقامهم وعناوين مستشفياتهم عبر الشاشات، مشيرةً إلى أن ذلك يعد مهانة لمهنة الطب، لأن الطب ليس تجارة، وحذرت من تحول المهنة لتسويق.وكانت نقابة الأطباء، قد سلمت مذكرة للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام تضمنت المطالبة بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويتهم ودرجتهم التخصصية، من خلال تقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات في البرامج.وبالرغم من أن ترويج الطبيب لنفسه عبر البرامج التليفزيونية يعد مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة إلا أن النقابة العامة للأطباء لا تملك معاقبة الطبيب علي هذه المخالفة إلا إذا تقدم أحد من المواطنين بشكوى في النقابة أو أي من أعضاء النقابة في هذه الحالة تستدعي النقابة هذا الطبيب للتحقيق معه .