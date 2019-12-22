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محافظات

أميرة تناشد الرئيس السيسى: عميدة المعهد الصحي بأسوان منعتني من الدراسة بسبب الكرسي المتحرك.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
أميرة سدراك باخوم
أميرة سدراك باخوم
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شمس يونس
في ظل الدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوى القدرات الخاصة ، ظهرت عميدة المعهد الفنى الصحى بأسوان لتحرم "أميرة" جليسه الكرسي المتحرك من أبسط حقوقها وهو الإلتحاق بالمعهد .

هنا في قرية أرمنت الحيط جنوب الأقصر، "أميرة سدراك باخوم" نموذج مشرف للفتاة المصرية ، تحدت إعاقتها واثبتت أن الغعاقة ليست في الجسد وإنما في التفكير ، وأصرت على التعلم حتى حصلت على مجموع 92.8 % في يوليو الماضي في الثانوي العامة.

كانت أميرة تحلم بدخول كلية الطب لمساعدة المرضى المحتاجين والاولى بالرعاية ولكن حال المجموع بينها وبين حلمها ، فقررت شق طريقها للإلتحاق بالمعهد الفنى الصحى بأسوان لكي تساعد المرضى كممرضة وترسم البسمة على شفاههم ولكن حدث لها ما لم تتوقعه.

في حديثها لصدي البلد ، قالت "أميرة" :حلمى ضاع فى الإلتحاق بكلية الطب إلا انني لم استسلم فقررت الالتحاق بمعهد الفنى الصحى باسوان، ففوجئت بموقف عميدة المعهد التى رفضت فى البداية التحاقي بالمعهد نهائيا بحجة الحالة الصحية التى انا عليها وهى تقصد" اننى اجلس على كرسي متحرك".

تراجعت بعد ذلك العميدة وقررت قبولها بالمعهد ولكن كانت الصدمة الآخرى للفتاة :"الدراسة بأحد الأقسام النظرية دون الإلتحاق بأى قسم به دراسة عملية وقيدتها بقسم نظري ثم قامت بفصلها".

لم تستلم أميرة وطالبت بحقها مؤكدة ان من حقها ان تدخل القسم الذى تريده لانها حاصلة على مجموع كبير ولكن العميدة رفضت ذلك مشيرة الى انها حتى الان لم يتم قبولها فى المعهد و الفصل الادراسي الاول اوشك على الانتهاء ولا تعلم حتى الان مصيرها رغم قرب إنطلاق إمتحانات التيرم الأول.

لم تتوقف أميرة مكتوفة الأيدي امام تعنت عميدة المعهد ،ـ فقررت أن تلجأ للمسؤولين قائلة : ما تفعله العميدة مخالف للدستور والقانون ، وتقدمت بشكوى فى مركز الشرطة ضدها وأرسلت عدة شكاوى لمجلس الوزراء ولوزير التعليم العالى لانقاذى من تعنت العميدة من اعاقتى".

وناشدت أميرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخ واسترجاع حقها في استكمال دراستها .
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