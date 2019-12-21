محستش بنفسي وأنا بقتله.. نجار ينهي حياة طالب ثانوي في فرح بالخانكة.. اعرف السبب

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء، اجتمع أهالى قرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة للمشاركة فى حفل عرس وسط الزغاريد وأصوات الدى جى، الجميع يرقص ويغنى وفجأة سكت جميع الحاضرين على صوت ضربة شومة انهال بها نجار على رأس طالب لينقلب الفرح إلى مأتم ويسود الحزن على أهالى القرية.





"كان من الشباب المحترمين وكان محبوباً من الجميع ويجامل ويشارك زملاءه من شباب القرية فى أفراحهم وأحزانهم"، هكذا أكد عدد من الأهالي بالقرية بعد وفاة طالب الثانوي التي فجعت الجميع.





وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم ضبط العصا المستخدمة في الواقعة .





واعترف المتهم خلال التحقيقات التى أجريت معه قائلاً: "أنا مكنش قصدى أموته إحنا كنا بنرقص بالعصي علي المقاعد فى الفرح وحدث خلاف مع بعضنا أثناء الرقص".





وتابع :"لم أدر بنفسى إلا وأنا أضربه بعصا خشبية (شومه) على رأسه ومتخيلتش أنه يموت ليتحول حفل العرس إلى صراخ وعويل".





وكان طالب ثانوى قد لقى مصرعه فى مشاجرة نشبت مع نجار ، خلال قيامهما بالرقص بالعصي علي المقاعد بأحد حفلات العرس، حيث تعدي المتهم علي المتوفي بعصا خشبية (شومة) على رأسه فأرداه قتيلا فى الحال وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا بتبلغ مركز شرطة الخانكة إشارة من مستشفي عين شمس التخصصي بوصول " محمد ح ح " 18 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي ومقيم كفر حمزة – دائرة المركز مصاب ( نزيف داخلي بالمخ ) وتوفي فور وصوله المستشفى وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.





وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال كل من والد المتوفي حسين ح ي مزارع ، قرّر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبين " حسين ج ح " وشهرته " إبراهيم ج " 29 سنة نجار حال قيامهما باللهو والرقص بالعصي علي المسرح بأحد حفلات العرس بناحية محل إقامتهما.





وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشاده ضبط العصا المستخدمة في الواقعة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.



