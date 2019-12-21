المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

أقام مجمع اللغة العربية بالقاهرة اليوم احتفالًا رسميًّا باليوم العالمي للغة العربية لعام 2019م، في مقره الرئيسي.





وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلا ذلك آيات من القرآن الكريم، لفضيلة الشيخ محمود الأزهري، في تقليد جديد للمجمع لم يتبعه من قبل.





وألقى الدكتور حسن الشافعي كلمته، ثم أسندت إدارة جلسة الاحتفال إلى الأستاذ الدكتور عبد الحكيم راضي (عضو المجمع، المشرف على الاحتفال)، وكانت المحاضرة الأولى بعنوان: "اللغة العربية في جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة" للأستاذ الدكتور محمد فتوح أحمد (عضو المجمع)، ثم جاءت المحاضرة الثانية بعنوان: "الإعلام واللغة العربية بين الدعم والهدم" للمستشار الإعلامي الأستاذ عمرو محسوب النبي (رئيس قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات)، ثم فقرة شعرية كانت مخصصة للأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، لكنه اعتذر لظروف خاصة به في اللحظات الأخيرة، فكانت من نصيب الأستاذ أيمن مسعود.





وبدأت المحاضرة الثالثة بعنوان: "اللغة العربية في منظومة التعليم: الواقع والمأمول" للدكتور أحمد السعيد شلبي (الخبير بالمجمع)، واختتمت المحاضرات بمحاضرة الأستاذ الدكتور خالد فهمي (أستاذ العلوم اللغوية بآداب المنوفية، الخبير بالمجمع) التي كانت بعنوان: "إسرائيل واللسان العربي: رحلة التوظيف من احتلال الأرض إلى اختراق الوعي".





أعقب كل محاضرة منها مداخلات من الجمهور أثرت الاحتفال وفتحت آفاقًا من المناقشات التوضيحية.





واختتم الاحتفال بتكريم عدد من الشخصيات المهتمة بتمكين اللغة العربية في مجتمعها المصري والعربي والإسلامي: عبد الوهاب قتاية، سولاف درويش (عضوة مجلس النواب)، أحمد الشريف (عضو مجلس النواب)، نيفين ندا (قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري)، الأحمدي الظواهري (إذاعة البرنامج الثقافي)، نهى الرميسي (إذاعة البرنامج العام)، عبد الهادي عباس (جريدة الأخبار)، محمد الدعدع (جريدة الوطن)، تشرين دولة محمد (تايلاند)، زينب عبد النبي (تشاد)، إبراهيم نياغ (السنغال)، نابا علي (توجو) وقد أقيم حفل شاي عقب انتهاء الاحتفال.





صاحب ذلك كله معرض لإصدارات المجمع بتخفيض بنسبة 50%، مع توزيع أعداد من المطبوعات المجمعية مجانًا على الجمهور، ومطبوع خاص بمشروع قانون حماية اللغة العربية الذي تقدم به المجمع سنة 2017م.





أجرت الصفحة الرسمية للمجمع على موقع فيسبوك استطلاع رأي حول ضرورة وجود تشريع لحماية اللغة العربية في مصر، كانت نتيجته الموافقة بنسبة 95% من المشاركين في التصويت على ضرورة استصدار قانون يحمي اللغة العربية.



