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توك شو

مروة تلقى بأولادها من الدور الرابع بعد حريق شب بشقتهم | شاهد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:05 م
أرشيفية
أرشيفية
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عبد الخالق صلاح
قالت سيدة تدعى مروة، إنها أثناء نومها مصابة بالبرد حدث حريق في الشقة تم حصرها هي وأولادها وزوجها، مؤكدة أن الوقت كان متأخرا جدا الساعة الثالثة صباحا.

وأضافت مروة خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية « الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي «سيد على»، ان الجيران حاولوا إنقاذها هي وأسرتها ولكن النيران كان قوية لدرجة أنها كان تخرج من النوافذ وهي في الدور الرابع ، منوهة من خوفها على أولادها من الحريق والتفحم، كانت تلقي بهم وهي تبكي واحدا تلو الآخر من النافذة، على أن يقوم الجيران باستقبالهم على بطانية قبل السقوط على الأرض.

وسردت مروة ما تعرضت له من لحظات عصيبة وهي تبكي على الهواء، مرددة: «الحمد لله إني اطمنت على أولادي، واطلب من الجميع الدعوة لزوجي بالخروج من المستشفى، يا رب مفيش حد يشوف اللي احنا شفناه».
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