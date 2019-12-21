إصابة 4 أطفال من أسرة عددها 6 في انقلاب سيارة بطريق الضبعة



تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال، اليوم السبت،اثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 135 اتجاه الضبعة بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد.تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث.وبالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من:" مرزوقه محمد فرج" 35 سنة، " مني يونس عوض" 8 سنوات،" معتز يونس عوض" 12 سنة، " مي يونس عوض" 5 سنوات، "ميار يونس عوض" عام ونصف، "يونس عوض مهني" 40 سنة.وجميعهم مقيمون بمحافظة مطروح، وتم نقلهم لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.