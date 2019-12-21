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محافظات

خلى بالك .. ضبط نصف طن صلصة فاسدة بمصنع بدون ترخيص في طوخ

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:19 م
ضبط مصنع لإنتاج الصلصة
ضبط مصنع لإنتاج الصلصة بدون ترخيص بطوخ
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مديرية التموين بالقليوبية من ضبط أكثر من نصف طن صلصة غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع غير مرخص بطوخ.

تحرر محضر لصاحب المصنع والتحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت إدارة تموين طوخ قد شنت حملة مكبرة على محطات الوقود والمصانع والمخابز البلدية حيث وردت معلومات عن وجود مصنع بناحية برشوم خط 12 مركز طوخ يعمل بدون ترخيص وينتج الصلصة والمربى واستخدام علامة تجارية خاصة بالغير.

وعلى الفور توجهت حملة مكبرة إلى المكان تبين أن المصنع يصنع الصلصة والمربى بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية للغير وضبط كمية قدرها 678 كيلو صلصة ومربى معبأة داخل 294 عبوة .

كما تم ضبط مخبز سياحي بناحية قرية العبادلة مركز طوخ يعمل بدون ترخيص.

كما تم ضبط 11 مخبزا بلديا لإنتاج الخبز المدعم تنتج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتصرف في الدقيق المدعم وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين
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