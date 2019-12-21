بين الحياة والموت.. نجاة سائقين قبل انهيار جسر | فيديو

تسببت العواصف والأمطار الغزيرة التي نتج عنها فيضانات الأنهار، في تدمير جسر بعد إنهيار منحدر كان قريبا منه بدولة بيرو.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اجتاحت البلاد الأمطار الغزيرة لأكثر من 12 ساعة يوم الخميس، مما أدى إلى إتلاف الطرق والتسبب في تعطل النقل في مقاطعة لا ليبرتاد الشمالية الغربية ، ومدينة أياكوتشو الجنوبية الوسطى وغيرها من المناطق.



واوضح الفيديو المنشور عبر الصحيفة، انهيار الجسر بعد تدمير السيول منحدر كان بالقرب من الجسر وسط هلع قاطني المنطقة.



وقف مجموعة من سائقي السيارات عند الطرف الخلفي للجسر بسرعة قبل لحظات من انهياره، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات.

