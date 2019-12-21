AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بين الحياة والموت.. نجاة سائقين قبل انهيار جسر | فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
تسببت العواصف والأمطار الغزيرة التي نتج عنها فيضانات الأنهار، في تدمير جسر بعد إنهيار منحدر كان قريبا منه بدولة بيرو.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اجتاحت البلاد الأمطار الغزيرة لأكثر من 12 ساعة يوم الخميس، مما أدى إلى إتلاف الطرق والتسبب في تعطل النقل في مقاطعة لا ليبرتاد الشمالية الغربية ، ومدينة أياكوتشو الجنوبية الوسطى وغيرها من المناطق.

واوضح الفيديو المنشور عبر الصحيفة، انهيار الجسر بعد تدمير السيول منحدر كان بالقرب من الجسر وسط هلع قاطني المنطقة.

وقف مجموعة من سائقي السيارات عند الطرف الخلفي للجسر بسرعة قبل لحظات من انهياره، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الحكم القطري يتحامل على محمد صلاح ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه

ليفربول ضد فلامنجو .. العارضة تحرم فيرمينو من هدف محقق بعد فاصل مهاري

يحل مشاكلى .. أحلام تحرج متابعًا بسبب القرآن الكريم

فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور

بديل طبيعي للفياجرا .. فاكهة تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال.. تعرف عليها

وزارة البيئة تكشف عن حقيقة ظهور صوت الحوت الأزرق فى مصر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور