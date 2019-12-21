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منوعات

صوت الحوت.. هاشتاج يجتاح تويتر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج "صوت الحوت" فى الساعات الأخيرة من اليوم السبت نظرًا لما سببه أصوات الحيتان المنتشرة على البحر المتوسط فى مصر والجزائر وليبيا ذعرًا لدى المواطنين .

وجاءت تغريدات الجماهير كالتالى :
-صوت الحوت الأزرق وهو يدل على قرب قدوم الساعه والله اعلم اللهم اغفر لنا وللمسلمين.

-صوت الحوت الأزرق الذي تم سماعه في لبيبا ومصر في المناطق الساحلية ، صوت خرج من البحر أرعب الناس ، فكيف إذا نفخ في الصور وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة فكيف بنا.

-شاطئ الغرام بمرسي مطروح، يقول العلماء "إذا سمعتم صوت الحوت قريباً من الشاطئ فإنه يخاف من شئ قادم" ، أتمنى ميكونش من علامات الساعة.
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