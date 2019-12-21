البنك الدولي: مساعدات للاجئين حول العالم بـ2.2 مليار دولار في 3 سنوات

قالت مجموعة البنك الدولي، إن البنك يساند بقوة اللاجئين و البلدان المضيفة لهم بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار علي مدار 3 سنوات مقبلة بزيادة تقدر بملياري دولار عمها هو مدرج في الفترات السابقة.



ذكرت مجموعة البنك في مقالة منسوبة لـ أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي؛ أن عدد اللاجئين حول العالم يتزايد بشكل مباشر إذ يشكل نحو 26 مليون لاجئ نزحوا من بلادهم رغما عنهم و يستقرون ببلدان نامية، إذ تشكل أعدادهم بتلك البلدان 85%.



أوضح " تروتسنبيرج" أن تلك الفئات مازالت تعاني الصراع والعنف وايجاد فرصة عمل قانونية و الحصول علي الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة، موضحا أن مجموعة البنك قامت برفع البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر لتقديم تمويلا ميسَّرا للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، بما يساهم في تضاعف حجم المنح المقدمة إلى البلدان متوسطة الدخل خلال الفترة نفسها من 160 مليون دولار إلى 320 مليون دولار.



أشار " تروتسنبيرج" إلي أن نافذة دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين المصدر الرئيسي للتمويل المقدم لهم في المؤسسة الدولية للتنمية، يبلغ مليار دولار من الموارد الأخرى للمؤسسة، مثل مخصصات البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 14 مليار دولار في إطار العملية الثامنة عشرة.