الخارجية: دعم دول أفريقيا الوسطى لهيكلة اقتصادها من أولوياتنا

شاركت السفارة المصرية في الكاميرون وإدارة شئون الفرانكفونية بوزارة الخارجية في المؤتمر الدولي الذي نظمته حكومة أفريقيا الوسطى بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في العاصمة بانجي .



وبدوره أكد السفير المصري لدى الكاميرون وغير المقيم في دولة أفريقيا الوسطى على الأهمية الكبرى التي توليها مصر لدعم الدول الأفريقية الشقيقة.



كما شدد السفير المصري لدي الكاميرون وعلى وقوف الدولة المصرية جنبًا إلى جنب مع أفريقيا الوسطى لهيكلة اقتصادها وإعادة إطلاق عملية التنمية من أجل دعم وبناء السلام وتثبيت الاستقرار.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع السفارة المصرية في الكاميرون، كانت قد نظمت زيارة لوفد رفيع المستوى من خبراء مجال زراعة القطن في مصر وصناعاته التحويلية لكل من أفريقيا الوسطى والكاميرون، حيث ضم الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، والدكتورة عبير عرفة نائبة مدير المعهد وخبيرة سلاسل القيمة المضافة، والدكتور مصطفى عمارة خبير المعاملات الزراعية، وذلك من أجل مساعدة الدولتين على هيكلة قطاع القطن من خلال تصميم استراتيجيات حديثة لسلاسل القيمة للنهوض بزراعة القطن وصناعاته التحويلية، وقد عقد الوفد المصري العديد من اللقاءات الفنية مع الخبراء الزراعيين من أفريقيا الوسطى والكاميرون.