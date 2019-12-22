الإعلام وجرائم العنف الأسري.. ندوة في إعلام القاهرة

تنظم جمعية اصدقاء الجودة باشراف د.ليلي عبد المجيد مديرة وحدة الجودة ندوة حول الاعلام وجرائم العنف الاسري وتأثير ذلك علي منظومة القيم الاجتماعية في العاشرة ونصف صباح الاربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩.



تستهدف الندوة، مناقشة المعالجة الاعلامية للجرائم التي تقع في اطار الاسرة وتمثل حالات عنف متزايدة تحتاج لتوقف ودراسة لفهم العوامل المجتمعية المؤثرة علي ذلك ودور الاعلام بكافة وسائله الصحف والاذاعة والتليفزيون والمواقع الالكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي في مواجهة ذلك ومدي التزام هذه المعالجات بالمهنية واخلاقيات الاعلام ومدي مراعاة المسئولية الاجتماعية للاعلاميين في هذا السياق في ضوء التشريعات والمواثيق والضوابط التي تنظم ذلك ودور المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والنقابات المهنيةفي هذا المجال.



ويرأس الجلسة الاولي د.علي عجوة ويعقب عليها د. ليلي عبد المجيد ويتحدث فيها د.محمد المهدي استاذ علم النفس بجامعة الازهر ويسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم ود.عمرو الليثي رئيس قنوات النهار وايمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعضو نقابة الصحفيين.



وتتولي رئاسة الجلسة الثانية د.نجوي كامل ويعقب عليها د.محمد المرسي ويتحدث فيها المخرجة انعام محمد علي ود.محمد عويس العميد السابق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة ود.محمد الباز رئيس مجلس ادا رة جريدة الدستور ومقدم برنامح ٩٠ دقيقة وعلي حسن رئيس مجلس ادارة وتحرير وكالة انباء الشرق الاوسط وايمن عدلي عضو نقابة الاعلاميين.



وياتي ذلك تحت رعاية د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ود. هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام.