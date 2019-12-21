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رياضة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليستر سيتي ويفوز 3-1 في الدوري الانجليزي | فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:28 م
رياض محرز
رياض محرز
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حسن العمدة
قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة علي ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاتحاد فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

افتتح ليستر سيتي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق جيمي فاردي بعد توغل رائع داخل منطقة الجزاء وسددها لتسكن الشباك .

وأدرك مانشستر سيتي هدف التعادل فى الدقيقة 30 عن طريق رياض محرز بعد تسديدة قوية لتصطدم بمدافع ليستر وتغير إتجاه وتسكن الشباك .

ونجح مانشستر سيتي فى احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق إلكاي جوندوجان من ضربة جزاء .

وتمكن مانشستر سيتي من تسجيل الثالث فى الدقيقة 69 عن طريق جابرييل خيسوس من منابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي الي النقطة 38 فى المركز الثالث ، بينما تجمد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.
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