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رياضة

سقوط أستون فيلا تريزيجيه بثلاثية أمام ساوثهامبتون.. اِعرف نتائج الدوري الانجليزي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:40 م
تريزيجيه من لقاء
تريزيجيه من لقاء ليفربول
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حسن العمدة
حقق فريق ساوثهامبتون فوزا مستحقا علي أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

جاءت أهداف ساوثهامبتون الثلاثة عن طريق داني إنجز، ثنائية في الدقيقتين 21 و51، وجاك ستيفنز (ق31).

بينما سجل جاك جريليش هدف حفظ ماء وجه أستون فيلا في الدقيقة 75.

وبعد أن تجرع خسارته الرابعة على التوالي، هذا الموسم، يواصل "الفيلانس" مسلسل المعاناة ليقبع الفريق في منطقة الخطر (المركز الـ18) برصيد 15 نقطة.

وواصل شيفيلد يونايتد نتائجه المميزة هذا الموسم بانتصار ثالث على التوالي في المسابقة، وهذه المرة بهدف في شباك مضيفه برايتون آند هوف ألبيون على ملعب "فالمر".

وتكفل المهاجم الشاب أوليفر مكبورني بتسجيل هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 23.

ورفع الفوز الثالث تواليا، السابع هذا الموسم، رصيد الفريق الصاعد حديثا للبريميير ليج هذا الموسم إلى 28 نقطة يقتحم بها منطقة المركز الأوروبية (المركز الخامس) مؤقتا.

أما برايتون فظل رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا.
واستعاد نيوكاسل يونايتد طعم الفوز بانتصار صعب على حساب كريستال بالاس بهدف نظيف على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويدين "الماجبيس" بالفضل في هذا الفوز للباراجواياني الشاب ميجيل ألميرون مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 83.

وبات رصيد نيوكاسل 25 نقطة في المركز التاسع، فيما ظل رصيد "النسور" عند 23 نقطة في المركز الـ12.

و تجرع نورويتش خسارته الثانية على التوالي، الـ12 هذا الموسم، ليظل رصيده عند 12 نقطة في المرتبة الـ19 وقبل الأخيرة.

- وواصل بيرنلي انتصاراته بعد أن فاز هو الآخر خارج قواعده على بورنموث بهدف قاتل على ملعب "فيتاليتي ستاديوم".

ويدين بيرنلي بالفضل في هذا الفوز الذي تحقق بشق الأنفس لمهاجمه المخضرم جاي رودريجيز صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 89.
ورفع بيرنلي رصيده إلى 24 نقطة يستقر بها في منتصف الترتيب.

وعاد وولفرهامبتون لدرب الانتصارات في البريميرليج، بعد فوز صعب بعقر دار مضيفه نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم السبت ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب "كارو رود"، تقدم أصحاب الضيافة في النتيجة أولا في الدقيقة 17 عن طريق لاعب الوسط الشاب تود كانتويل.

و في الشوط الثاني، انتفض "الذئاب" وانقضوا على خصمهم بهدفين، حيث جاء التعادل أولا في الدقيقة 60 عن طريق المدافع المغربي رومان سايس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق، اقتنص النجم المكسيكي راؤول خيمينيز النقاط الثلاث لوولفر بالهدف الثاني.

وبهذا يعود رجال المدرب نون سبيريتو سانتو لطريق الانتصارات في البريميرليج بعد جولتين شهدتا تعادلا وخسارة.

ورفع الفريق رصيده إلى 27 نقطة ارتقي بها للمركز السادس مؤقتا، ليقترب من منطقة المراكز الأوروبية التي لا يفصله عنها سوى نقطة.

بينما تجرع نورويتش خسارته الثانية على التوالي، الـ12 هذا الموسم، ليظل رصيده عند 12 نقطة في المرتبة الـ19 وقبل الأخيرة.
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