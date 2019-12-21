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رياضة

المصري ينقذ الزمالك من الهبوط خامسًا بالتعادل مع بيراميدز 1-1..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:38 م
المصري والزمالك
المصري والزمالك
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عمرو ابوبكر
تعادل المصري البورسعيدي مع منافسه بيراميدز، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز في الدقيقة 49 من عمر المباراة، من ركلة حرة مباشرة عن طريق تسديدة رائعة لم يتمكن الحارس أن يفعل أمامها شيئا.

ثم تعادل حسن علي لاعب المصري في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ينقذ فريق المصري البورسعيدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الهبوط الى المركز الخامس، حيث إن الزمالك في المركز الرابع من الترتيب العام للدوري برصيد 14 نقطة.

تقاسم المصري وبيراميدز نقاط التعادل، واصبح رصيد المصري في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يرتفع رصيد بيراميدز الى 13 نقطة ويستقر في المركز التاسع.

في حالة فوز بيراميدز بهذه المباراة كان سيرتفع رصيدة الى 15 نقطة ويحتل المركز الرابع ويتقدم على الزمالك صاحب الـ 14 نقطة وكان سيتراجع الأبيض للمركز الخامس.
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