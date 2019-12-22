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القومى للإدارة: نعمل على تنمية وتطوير قدرات العاملين في الجهاز الإداري.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
التخطيط والمتابعة
التخطيط والمتابعة
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة رحاب فراج مدير تنمية وتطوير القدرات البشرية للمعهد القومى للإدارة بوزارة التخطيط ، إن المعهد أنشئ بقرار جمهورى تحت اسم المعهد القومي للإدارة سنة 2006 حتى يكون ذراع استراتيجي للتدريب وتنمية وتطوير قدرات العاملين في الجهاز الإدارى للدولة.

وأضافت " فراج" خلال لقائها في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه "dmc"،ان المعهد يعمل على تطوير الكفاءات والقدرة على أداء المهام بشكل كفء وفعال ويقوم بعمل مقياس لقدرة الموظف الحالية والتي يجب الوصول اليها نقوم بتحليل المستوى الى الاثنين وبعدها يمكن تحديد النمط الذي سيقوم به .

وأوضحت " فراج":أننا نعمل على نظام تفاصيل التدريب المطلوب للجنة وفقا لاحتياجها الفعلي ، لأننا لا نقوم بإعطاء ملف واحد للجميع .
وتابعت " فراج" ان المدرسين الذى نقوم بالاستعانة بهم لديهم كفاءات وقدرات عالية جدا بحيث يكون أن تكون متنوعة في تقديم التدريب وليس إعطاء مادة علمية فقط .

واستكملت "فراج" أن منهجية العمل في المعهد قائمة على فكرة قياس الاحتياج التدريبي بالوزارة ، كما أننا نقوم بتحديد المطلوب وبعدها يتم وضع المادة العلمية وبعدها يتم اختيار المدرب المثالي لهم .
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