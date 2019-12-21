لمكافحة التصحر... الفاو تنفذ مشروعات في 3 قرى بالوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن قيام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بتنفيذ مشروعا لمكافحة التصحر والجفاف في 3 قرى بالمحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز بحوث الصحراء .





وأكد المرسي أن المشروع سينفذ في يناير 2020 في قري" المنيرة – الثورة – ناصر"، بمركز الخارجة وفي 5 مواقع بكل قرية بإجمالي 15 موقعا، علي أن يبدأ في الموسم الصيفي المبكر، ويستمر لمدة 3 سنوات.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة , أن المشروع يسمى بالإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة، وسوف يساهم المشروع الممول من مرفق البيئة العالمية للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة “GEF”، في تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام ويوفر خيارات سُبل العيش المتنوعة في واحة الخارجة، كما يقدم الفرصة لتحسين حياة المستفيدين من هذا المشروع، خاصة من النساء.





ولفت الي أن المشروع يتضمن اختيار وتوضيح الممارسات والنهج الإدارية ذات الصلة بمجال الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية في الواحات وتعزيزها.



