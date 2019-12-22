مستقبل وطن يعقد ورشة عمل حول الجامعات المصرية والطريق للمستقبل

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورشة عمل بعنوان " الجامعات المصرية والطريق للمستقبل"، في حضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.



وشهد اللقاء الذي نظمته أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، حضور كلا من، المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزي بالحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب، والعامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية، والنائبة ماجدة البكري أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بالحزب، وعددا من قيادات الحزب وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية " المرأة ـ الإعلام ـ العلاقات العامة ـ الشباب ـ العمل الجماهيري ـ الشؤون التشريعية ـ التدريب والتثقيف ـ شؤون الهيئات الاستشارية"، وأعضاء مجلس النواب عن الحزب وهيئات مكاتب الحزب بمحافظات " القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس".



وعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة في تطوير التعليم العالي، وماتم انجازه في مجال الجامعات " الحكومية ـ الأهلية ـ الدولية ـ التكنولوجية"، فضلا عن برامج التعليم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي، وغيرها من البرامج الحديثة، لإعداد خريجين جامعيين لسوق العمل في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستنهى على الوظائف القديمة، لتحل محلها وظائف جديدة مثل العمل في مجال الالكترونيات والفضاء.



وأجاب وزير التعليم العالي على كافة استفسارات الحضور من أعضاء أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، وكذلك أعضاء الحزب من الحاضرين، حول مكتب التنسيق، والكتاب الجامعي، والبرامج والجامعات الجديدة، وفتح الجامعات التكنولوجية في المحافظات، فضلا عن أوجه الاستفادة من الجامعات الأهلية بجانب الجامعات الحكومية.



ثم قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضا تفصيليا عن الجامعات التي تم انشائها بالفعل، وموقف الجامعات الجاري الانتهاء منها، وكذلك الجامعات المستهدف انشائها.



وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه سيتم افتتاح 5 جامعات تكنولوجية جديدة بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جيدة للخريجين من الشباب، كما أشار إلى انشاء عددا من التخصصات والبرامج الحديثة التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، لإعداد خريجين قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المتقدمة في جميع المجالات للحاق بركب الحضارة، لتصل مصر لمصاف الدول المتقدمة عالميا.



وتأتي ورشة العمل، في إطار اهتمام حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بملف التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية في إطار خطة بناء الإنسان المصري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية وكافة مؤسساتها وأجهزتها.