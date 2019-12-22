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فتحي الطحاوى: زيادة الإنتاج ومنع الاحتكار يؤديان إلى انخفاض الأسعار..فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
فتحى الطحاوى
فتحى الطحاوى
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محمد حليم قنديل
قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن 2019 كانت عام كساد وعانى كثير من التجار خسائر كثيرة.

وأضاف فتحى الطحاوى، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الوضع الحالى أفضل من الفترة الماضية، مع استقرار أسعار الكهرباء والبنزين وتراجع أسعار الدولار.

وتابع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن ضرورة زيادة الإنتاج ومحاولة منع احتكار السلع فى الأسواق هذا يؤدى إلى انخفاض الأسعار.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك مبادرات تم العمل عليها لتخفيض الاسعار.


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