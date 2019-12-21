AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: الإعلام له دور كبير في بناء الدولة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:04 م
محافظ الإسكندرية:الإعلام
محافظ الإسكندرية:الإعلام له عامل كبير في بناء الدولة
Advertisements
أحمد عبد العزيز
استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه، محافظا للثغر، وبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة.

وبحسب بيان، السبت، رحب المحافظ بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، موضحا أنه عقب حلفه اليمين الدستوري كان هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من أهم الملفات التي تم التوجيه بها ملف الاهتمام بالإعلام والإعلاميين والصحفيين.

وشدد "الشريف" على دور الصحافة في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات، "فالإعلام له عامل كبير في بناء الدولة".

وطالب المحافظ الصحفيين بضرورة تحرّي الدقة في نقل الحقائق والرجوع إلي المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة وذلك للقضاء علي الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به من حيث إلقاء الضوء على النواحى الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهي الشفافية، موضحا أننا جميعًا نعمل في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن.

وأعلن المحافظ عن عقد لقاء شهري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية، وذلك لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندرى، مؤكدا علي تقديم كل الدعم للصحفيين. ورحب بتبادل أي مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ مؤكدا أن توجيهات الرئيس كانت إيجاد حلول للمشاكل التى يعاني منها المواطنين تكون غير تقليدية وخارج الصندوق.

من جانبه، وجه رزق الطرابيشي، الشكر إلى الرئيس علي توجيهاته بالاهتمام بالإعلام والصحفيين، "وهو ما يسعد كل صحفي الإسكندرية وسنعمل على تنفيذ تلك التوجيهات لدفع عجلة التنمية، مؤكدا دعم نقابة الصحفيين ومساندتها للمحافظة، مضيفا، أن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة محذرا من الانسياق وراء الشائعات".
محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: الإعلام له دور كبير في بناء الدولة
محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: الإعلام له دور كبير في بناء الدولة
محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: الإعلام له دور كبير في بناء الدولة
محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: الإعلام له دور كبير في بناء الدولة
محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: الإعلام له دور كبير في بناء الدولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

48 ألف عقار مخالف.. تعرف على 4 ملفات تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد

مؤسس مش صحفي يطالب النقيب بمخاطبة البرلمان للتصدي لمنتحلي المهنة

في أول اجتماع له.. محافظ الإسكندرية: نعمل على حلول غير تقليدية للمشاكل.. صور

خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين.. محافظ أسيوط: أنا ضليع في مكافحة الفساد .. والعقاب الرادع في انتظار الفاسدين

خلال استقباله وفداً من بيت العائلة.. محافظ الإسكندرية نحتاج لتضافر الجهود

ترشيحاتنا

محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية والثاني عربيًا

الحكم القطري يتحامل على محمد صلاح ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه

بـ بنطلون جلد ونظارة شمس | سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام من الرياض

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

وزارة البيئة تكشف عن حقيقة ظهور صوت الحوت الأزرق فى مصر .. فيديو

بعد التعادل مع الزمالك.. اتحاد الكرة يصدم نادي سموحة بقرار جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور