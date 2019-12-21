محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: الإعلام له دور كبير في بناء الدولة

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه، محافظا للثغر، وبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة.



وبحسب بيان، السبت، رحب المحافظ بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، موضحا أنه عقب حلفه اليمين الدستوري كان هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من أهم الملفات التي تم التوجيه بها ملف الاهتمام بالإعلام والإعلاميين والصحفيين.



وشدد "الشريف" على دور الصحافة في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات، "فالإعلام له عامل كبير في بناء الدولة".



وطالب المحافظ الصحفيين بضرورة تحرّي الدقة في نقل الحقائق والرجوع إلي المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة وذلك للقضاء علي الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به من حيث إلقاء الضوء على النواحى الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهي الشفافية، موضحا أننا جميعًا نعمل في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن.



وأعلن المحافظ عن عقد لقاء شهري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية، وذلك لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندرى، مؤكدا علي تقديم كل الدعم للصحفيين. ورحب بتبادل أي مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ مؤكدا أن توجيهات الرئيس كانت إيجاد حلول للمشاكل التى يعاني منها المواطنين تكون غير تقليدية وخارج الصندوق.



من جانبه، وجه رزق الطرابيشي، الشكر إلى الرئيس علي توجيهاته بالاهتمام بالإعلام والصحفيين، "وهو ما يسعد كل صحفي الإسكندرية وسنعمل على تنفيذ تلك التوجيهات لدفع عجلة التنمية، مؤكدا دعم نقابة الصحفيين ومساندتها للمحافظة، مضيفا، أن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة محذرا من الانسياق وراء الشائعات".