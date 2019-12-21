واقفين طوابير يتبرعوا بالدم .. حادث سير يظهر معدن أهالي سنباط بالغربية

اقدم المئات من سيدات ورجال عائلات قرية سنباط بمركز زفتي بمحافظة الغربية علي التبرع بالدم من خلال تدشين مبادرة انسانية .



شهدت قرية سنباط بمركز زفتي بمحافظة الغربية داخل أحد المساجد الكبري بوسط القرية لإنقاذ حياة مصابي حادث سير من أبناء القرية المكلومة.



وكشف محمد حسن من شباب القرية ان حالة من الحزن والوجيعة خيمت علي قلوب اسر وعائلات القرية بسبب تعرض للاصابة كل من " السيد الصو " " أحمد السيد الصو " خلال حادث تصادم .



وكشف اهالي القرية أن رجال وسيدات وشباب وفتيات تجمعوا داخل ساحة المسجد الكبير بذات القرية لإنقاذ حياة أبنائهم فور سماع الميكروفونات للتبرع بالدم في مبادرة انسانية حقيقية.



كما تم توفير أطباء وطاقم تمريض متخصص لأخذ العينات من الأهالي داخل المساجد ، وكذا نقلها في أمان عن طريق سيارات الإسعاف المجهزة للحفاظ علي اكياس الدم والبلازما بالمستشفي .