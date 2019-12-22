توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 22/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 22 ديسمبر-كانون الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية فيس بوك .
برج الحمل :
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر ميلًا إلى المشاركة وعدم التقوقع والانزواء والابتعاد عن الأجواء المهنية والعملية
عاطفيًا: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك لم تكن تتوقعه، كذلك لم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد
صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدّد طاقتك في اتجاهات مختلفة .
برج الثور:
مهنيًا: يفتتح هذا اليوم دورة مهنية جيدة وشبكة واسعة من الاتصالات المهمة واللقاءات المثمرة والنتائج المذهلة
عاطفيًا:تشعر اليوم بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك
صحيًا: يتباطأ ايقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة .
برج الجوزاء:
مهنيًا: يضعك هذا اليوم أمام مسؤوليات جسام أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهًا يا عزيزي الجوزاء
عاطفيًا: قد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك
صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل .
برج السرطان:
مهنيًا: يعزز هذا اليوم أوضاعك المهنية لكن لا تكن عنيدًا ومتشبثًا برأيك، بل خذ بآراء الآخرين واختر منها ما يناسبك
عاطفيًا: كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري حولك
صحيًا: احتمال حدوث مشاكل فى الكلي او الفم، فما عليك سوى مراجعة الطبيب بسرعة .
برج الاسد:
مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيّدة، وقد تواجه موقفًا محرجًا يسبب لك انزعاجًا أمام الزملاء ورب العمل، لكنك توضح وجهة نظرك
عاطفيًا: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل، وهذا ما يفرح الجميع الذين يتمنون لك حياة عاطفية سعيدة
صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات .
برج العذراء:
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن تسوية في قضية شائكة كانت تشغل بلك وتشوش أفكارك، فتستعيد على أثرها ثقتك بالنفس وقدرتك على المواجهة .
عاطفيًا: تلمس ارتياحًا ودعمًا من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية، فتزداد تعلقًا بالشريك وتبرهن له ذلك
صحيًا: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئًا ومرتاحًا ما ينعكس إيجابًا على محيطك ونفسيتك .
:برج الميزان
مهنيًا: يجعل هذا اليوم الزملاء أكثر تعاطفًا معك في مشروع كبير في طريقه إليك، فيساندونك في كل خطوة تقدم عليها ويشجعونك
عاطفيًا: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب، يكفي أن تتصارحا وتحددا نقاط الخلاف الواجب حلها
صحيًا: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك فكل شيء بين يديك .
برج العقرب:
مهنيًا: يرفع هذا اليوم من شأن أمورك المهنية، وتكثر الصداقات والاحتفالات مع الزملاء، ولا سيما بعض التقدم الكبير في المشاريع المنوي تحقيقها
عاطفيًا: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟ إنه الوقت المناسب لمثل هذه الخطوة
صحيًا: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟
برج القوس:
مهنيًا: يعد هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية لن تكون في مصلحتك
عاطفيًا: يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارات مصيرية
صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدّد يصيبك بإرهاق ويحتّم عليك التخفيف قدر المستطاع .
برج الجدي
مهنيًا: تباشر فترة جيدة على صعيد الاتصالات وتوقيع العقود وإبرام الاتفاقيات، بعدما أعطاك أصحاب العمل صلاحية القيام بما يلزم لتطوير القطاع الذي تعمل فيه
عاطفيًا: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب. أما إذا كنت عازبًا فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك
صحيًا: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلًا قد ينعكس على وضعك الصحي، فانتبه جيدًا .
برج الدلو:
مهنيًا: تصب اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الإبداعية ولا تتراجع أمام الفشل الذي تعده مرحلة عابرة في مسيرتك الناجحة
عاطفيًا: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها وإفلاتها من إمكان حلها بأسرع ما يمكن
صحيًا: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزًا أو تحتل مكانًا لا يليق الاّ بك .
برج الحوت:
مهنيًا: يدفعك حادث طارئ هذا اليوم إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية
عاطفيًا: يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ
صحيًا: لا تترك الأعراض تتفاقم فأنت بذلك تصعّب عليك الحلول الطبية وحاول ان تحافظ على صحتك باخد الادوية مبكرا .
برج الحمل :
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر ميلًا إلى المشاركة وعدم التقوقع والانزواء والابتعاد عن الأجواء المهنية والعملية
عاطفيًا: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك لم تكن تتوقعه، كذلك لم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد
صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدّد طاقتك في اتجاهات مختلفة .
برج الثور:
مهنيًا: يفتتح هذا اليوم دورة مهنية جيدة وشبكة واسعة من الاتصالات المهمة واللقاءات المثمرة والنتائج المذهلة
عاطفيًا:تشعر اليوم بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك
صحيًا: يتباطأ ايقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة .
برج الجوزاء:
مهنيًا: يضعك هذا اليوم أمام مسؤوليات جسام أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهًا يا عزيزي الجوزاء
عاطفيًا: قد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك
صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل .
برج السرطان:
مهنيًا: يعزز هذا اليوم أوضاعك المهنية لكن لا تكن عنيدًا ومتشبثًا برأيك، بل خذ بآراء الآخرين واختر منها ما يناسبك
عاطفيًا: كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري حولك
صحيًا: احتمال حدوث مشاكل فى الكلي او الفم، فما عليك سوى مراجعة الطبيب بسرعة .
برج الاسد:
مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيّدة، وقد تواجه موقفًا محرجًا يسبب لك انزعاجًا أمام الزملاء ورب العمل، لكنك توضح وجهة نظرك
عاطفيًا: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل، وهذا ما يفرح الجميع الذين يتمنون لك حياة عاطفية سعيدة
صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات .
برج العذراء:
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن تسوية في قضية شائكة كانت تشغل بلك وتشوش أفكارك، فتستعيد على أثرها ثقتك بالنفس وقدرتك على المواجهة .
عاطفيًا: تلمس ارتياحًا ودعمًا من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية، فتزداد تعلقًا بالشريك وتبرهن له ذلك
صحيًا: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئًا ومرتاحًا ما ينعكس إيجابًا على محيطك ونفسيتك .
:برج الميزان
مهنيًا: يجعل هذا اليوم الزملاء أكثر تعاطفًا معك في مشروع كبير في طريقه إليك، فيساندونك في كل خطوة تقدم عليها ويشجعونك
عاطفيًا: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب، يكفي أن تتصارحا وتحددا نقاط الخلاف الواجب حلها
صحيًا: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك فكل شيء بين يديك .
برج العقرب:
مهنيًا: يرفع هذا اليوم من شأن أمورك المهنية، وتكثر الصداقات والاحتفالات مع الزملاء، ولا سيما بعض التقدم الكبير في المشاريع المنوي تحقيقها
عاطفيًا: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟ إنه الوقت المناسب لمثل هذه الخطوة
صحيًا: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟
برج القوس:
مهنيًا: يعد هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية لن تكون في مصلحتك
عاطفيًا: يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارات مصيرية
صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدّد يصيبك بإرهاق ويحتّم عليك التخفيف قدر المستطاع .
برج الجدي
مهنيًا: تباشر فترة جيدة على صعيد الاتصالات وتوقيع العقود وإبرام الاتفاقيات، بعدما أعطاك أصحاب العمل صلاحية القيام بما يلزم لتطوير القطاع الذي تعمل فيه
عاطفيًا: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب. أما إذا كنت عازبًا فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك
صحيًا: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلًا قد ينعكس على وضعك الصحي، فانتبه جيدًا .
برج الدلو:
مهنيًا: تصب اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الإبداعية ولا تتراجع أمام الفشل الذي تعده مرحلة عابرة في مسيرتك الناجحة
عاطفيًا: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها وإفلاتها من إمكان حلها بأسرع ما يمكن
صحيًا: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزًا أو تحتل مكانًا لا يليق الاّ بك .
برج الحوت:
مهنيًا: يدفعك حادث طارئ هذا اليوم إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية
عاطفيًا: يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ
صحيًا: لا تترك الأعراض تتفاقم فأنت بذلك تصعّب عليك الحلول الطبية وحاول ان تحافظ على صحتك باخد الادوية مبكرا .