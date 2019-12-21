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منوعات

حقيقة صادمة .. مارادونا يدعى اختطافه من كائنات فضائية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:35 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أدعى نجم الكرة الأرجنتينية ديجو مارادونا أنه اختطف في أحد المرات من قبل كائنات فضائية ، وكان متغيب لمدة 3 أيام.

وصرح لاعب خط الوسط الشهير البالغ من العمر 59 عامًا، بهذه القصة خلال لقائه مع القناة الأرجنتينية الرياضية tyc.

وخلال اللقاء سأل محاور البرنامج مارادونا ما إذا كان يؤمن بوجود الكائنات الفضائية أم لا، ليجاوبه اللاعب الشهير بأنه في احد المرات كان مخمورا للغاية ووجد نفسه متغيبا عن منزله لمدة ثلاثة ايام، موضحًا أن الفضائيين قاموا باختطافه آنذاك.

والجدير بالذكر مارادونا تقاعد عن مسيرته في اللعب عام 1997 ، وانتقل إلى الإدارة ، ويقوم حاليًا بتدريب جيمناسيا دي لا بلاتا في بلده الأرجنتين.
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