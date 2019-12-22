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حوادث

الإدارة العامة للمرور: ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، و تيسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5254) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1763) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (218) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (18) دراجة نارية مخالفة، و (17) مخالفة "موقف عشوائى"، و (85) مخالفة شروط الترخيص، و (27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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