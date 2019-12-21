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أخبار العالم

الشرطة الألمانية تعتقل شخصين يشتبه في زرعهما جسماً مشبوهاً بمنطقة تجاريه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:27 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الشرطة الألمانية اعتقلت شخصين يشتبه أنهما زرعا جسمًا مشبوهًا في سوق لتذكارات الكريسماس وسط العاصمة برلين.

وأخلت الشرطة الألمانية منطقة للتسوق خاصة ببيع تذكارات ومتعلقات الكريسماس، و قطعت فعالية في كنيسة القيصر فلهلم القريبة وأمرت بإخلائها.

ولم تتضح بعد طبيعة الجسم المشبوه وما إذا كان وراءه مخطط إرهابي من عدمه.
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