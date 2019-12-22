AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 240 قطعة سلاح نارى و293 قضية مخدرات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 240 قطعة سلاح نارى، بحوزة 217 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
رشاش جرينوف، و (23) بندقية آلية، و (46) بندقية خرطوش، و (16) طبنجة، و (154) فرد محلى، و (423) طلقة مختلفة الأعيرة، و (240) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82135) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(355) حكم جناية، و (24679) حكم حبس جزئى، و (4639) حكم حبس مستأنف، و (40896) حكم غرامة، و (11566) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (7) تشكيلات عصابية، ضموا (21) متهم، إرتكابوا (44) حادث. و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (293) قضية مخدرات بحوزة (313) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 23,853 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 99,110 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,414 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 470 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 390 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (2,155 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,588 كيلو جرام)، و عدد (7702) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (80) متهما. وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (341) دراجة نارية مخالفة. و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (2 سيارة- 13 دراجة نارية).
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (28480) مخالفة مرورية.
و فى مجال فحص السائقين تم فحص (125) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (15) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 227 قطعة سلاح نارى و 302 قضية مخدرات خلال حملة أمنية

ضبط 222 قطعة سلاح نارى و 295 قضية مخدرات

ضبط 220 قطعة سلاح نارى و270 قضية مخدرات

ضبط 40 قطعة سلاح ناري و138 قضية مخدرات بالمحافظات

حملات أمنية.. ضبط 229 قطعة سلاح ناري و 339 قضية مخدرات

ضبط 220 قطعة سلاح نارى و263 قضية مخدرات

ترشيحاتنا

حكم ظهور بعض شعر المرأة .. الإفتاء توضح | فيديو

بعد إجرائها عملية جراحية .. أول صورة لـ أنغام من تحضيرات حفل الرياض

هياكل عظمية على الطريق.. أول قرار من النيابة بعد العثور على جثتين في الاسكندرية

كل واحد بيعمل بأصله | هجوم ناري من اليسا ضد ميريام فارس بسبب مصر

لا يزوره أحد .. قصة مسن مصري كفيف موجود بمستشفى بالكويت من 5 سنوات | شاهد

حقيقة ولا هزار.. القصة الكاملة لصوت الحوت الأزرق المرعب مفزع أهالي مطروح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور