ضبط 240 قطعة سلاح نارى و293 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 240 قطعة سلاح نارى، بحوزة 217 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

رشاش جرينوف، و (23) بندقية آلية، و (46) بندقية خرطوش، و (16) طبنجة، و (154) فرد محلى، و (423) طلقة مختلفة الأعيرة، و (240) قطعة سلاح أبيض.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82135) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(355) حكم جناية، و (24679) حكم حبس جزئى، و (4639) حكم حبس مستأنف، و (40896) حكم غرامة، و (11566) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (7) تشكيلات عصابية، ضموا (21) متهم، إرتكابوا (44) حادث. و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (293) قضية مخدرات بحوزة (313) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 23,853 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 99,110 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,414 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 470 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 390 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (2,155 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,588 كيلو جرام)، و عدد (7702) قرص مخدر .



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (80) متهما. وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (341) دراجة نارية مخالفة. و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (2 سيارة- 13 دراجة نارية).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (28480) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (125) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (15) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.