السعيد: مصر تشهد نموا في ملف التخطيط الاقتصادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تشهد نموا في ملف التخطيط الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.



أضافت "السعيد" في تصريحات لها، ان تلك الاجراءات من شأنها المساعدة في رسم السياسات والخطط المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة. بالإضافة للتشخيص الدقيق للواقع والأداء الحالي الخاص بسوق العمل وتوفير الوظائف للشباب.



وأوضحت "السعيد" أن وزارتها تتعاون مع شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإعداد البحوث المتخصصة لدعم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بما يعزز قدرات الدولة نحو التنمية الشاملة والمطلوبة باعتبارها أحد ركائز استراتيجتية مصر 2030.