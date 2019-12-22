AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعيد: مصر تشهد نموا في ملف التخطيط الاقتصادي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تشهد نموا في ملف التخطيط الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

أضافت "السعيد" في تصريحات لها، ان تلك الاجراءات من شأنها المساعدة في رسم السياسات والخطط المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة. بالإضافة للتشخيص الدقيق للواقع والأداء الحالي الخاص بسوق العمل وتوفير الوظائف للشباب.

وأوضحت "السعيد" أن وزارتها تتعاون مع شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإعداد البحوث المتخصصة لدعم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بما يعزز قدرات الدولة نحو التنمية الشاملة والمطلوبة باعتبارها أحد ركائز استراتيجتية مصر 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تشارك في حفل إطلاق مسابقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وزارة التخطيط خلال لجنة الخبراء الحكومية الدولية: اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تزيد التبادل 52%..ويتم حاليًا إنشاء مرصد من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبي

وزير المالية: سجلنا أعلى معدل نمو في المنطقة 5.6% والفائض الأولى 2%

التخطيط: الدولة تعول على قطاع المشروعات في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة

وزيرا المالية والتجارة والصناعة يوقعان اتفاقات تسوية المستحقات المتأخرة لـ 9 شركات مصدرة.. والحكومة تلتزم بسداد ٢٠٪ قبل نهاية الشهر و٢٠ ٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل

معهد التخطيط القومي يطلق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية.. والوزارة: الحكومة المصرية اتخذت اجراءات جادة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعول عليها في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة

ترشيحاتنا

رسميًا .. سيات أتيكا 2020 في مصر | سعر ومواصفات

هياكل عظمية على الطريق.. أول قرار من النيابة بعد العثور على جثتين في الاسكندرية

محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية والثاني عربيًا

بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور