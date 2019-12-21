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أخبار العالم

العثور على جثة عربي في محيط مسجد بمكة المكرمة | تفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
فتحت شرطة مكة المكرمة ممثلة في مركز شرطة العزيزية، تحقيقًا حول العثور على جثة مقيم من جنسية عربية، ملقيا عند سور مسجد في منطقة الحسينية، وعليه آثار دماء في الوجه.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن سعودي يفيد بالعثور على شخص داخل سور مسجد بحي الحسينية، متوفى وعليه آثار دماء في الوجه.

وأوضحت أنه بعد انتقال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر والكشف عليه من قِبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه "مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه".

وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قِبل شرطة العزيزية؛ لمعرفة جنائية القضية من عدمها.

فيما وصلت الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.
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