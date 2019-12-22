قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يشن حملاته

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، و مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – مسدس خرز- عقاقير طبية- حقائب سفر ترولى- رولات ورق- وحداد إمداد الطاقة "باور بنك"- عدد يدوية- بروتين ذرة- زيت شيشة).. بلغت إجمالى القيمة والتعويض (1,555,655 مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا).



و فى مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة بأنواعها تم ضبط عدد (2) قضية بمضبوطات (بندقية خرطوش- 2 قطعة سلاح أبيض "خنجر").

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (54) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، تسول).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1298) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضية تهريب مخدرات.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (261) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.