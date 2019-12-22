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حوادث

اليوم.. الحكم النهائي في قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
محمود البنا
محمود البنا
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محمد امين
تشهد محكمة شبين الكوم اليوم، إصدار الحكم في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك بعد ثلاثة جلسات تم انعقادها بقاعة محكمة الطفل بشبين الكوم ليأتي الحكم النهائي غدا في انتظار الملايين لصدور الحكم .

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.
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