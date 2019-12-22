أمن المنوفية: خطة محكمة لتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية محمود البنا

أعلنت مديرية أمن المنوفية عن الانتهاء من وضع الخطة الأمنية اللازمة لتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية القضية التي شغلت الرأي العام والشارع المنوفي



وتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع جميع الإدارات التابعة للمديرية للتأمين الكامل لمحيط المحكمة وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشوارع المؤدية للمحكمة



فضلا عن تواجد المخبرين السريين وسط الشوارع للتصدي الفوري لأية شائعات والقبض على مروجيها،



و تواجد رجال الأمن المركزي حول المحكمة والشوارع المؤدية لها ، فضلا عن التنسيق الكامل مع إدارة الحماية المدنية وتواجد سياراتها بمحيط المحكمة وحولها للتصدي الفوري لأي أعمال شغب أو أعمال فوضي من شأنها تعطيل سير جلسة النطق بالحكم.



كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.