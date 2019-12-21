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أخبار العالم

حطم جسراً أثرياً.. قطار يخرج عن مساره ويسقط في نهر قرب واشنطن.. فيديو وصور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:11 م
قطار يخرج عن مساره
قطار يخرج عن مساره قرب واشنطن
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن قطارًا خرج عن مساره بينما كان يعبر جسر نهر بوتوماك الأثري بمدينة هاربرز فيري بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضحت القناة أن قطار البضائع المخصص لنقل شحنات قمح كان خاليًا أثناء رحلته التي سقط خلالها، وانفصلت القاطرة وظلت متوقفة فوق الجسر، بينما هوت عربتان في نهر بوتوماك وظلتا متصلتين ببقية عربات القطار التي خرجت عن مسارها وانقلبت فوق أرض على جانب مقدمة الجسر.

ودمرت العربتان اللتان سقطتا في النهر جزءًا من جسر نهر بوتوماك الأثري وممر المشاة على جانبه، وأضافت القناة أن أحدًا لم يكن يتحرك فوق الجسر لحظة الحادث، كما لم يكن هناك أحد داخل عربات القطار.

ولم يتضح بعد سبب خروج القطار عن مساره، كما تعمل السلطات على انتشال العربتين الواقعتين في النهر.

وتُعد منطقة الحادث منطقة أثرية محببة للسياح الأمريكيين والأجانب، كونها تتمتع بمشاهد طبيعية خلابة، وتقع على الحدود بين ولايات ماريلاند وفرجينيا ووست فرجينيا، وقد دارت فيها معركة طاحنة إبان الحرب الأهلية الأمريكية بين ولايات الشمال والجنوب عام 1862.
حطم جسراً أثرياً.. قطار يخرج عن مساره ويسقط في نهر قرب واشنطن.. فيديو وصور
حطم جسراً أثرياً.. قطار يخرج عن مساره ويسقط في نهر قرب واشنطن.. فيديو وصور
حطم جسراً أثرياً.. قطار يخرج عن مساره ويسقط في نهر قرب واشنطن.. فيديو وصور
حطم جسراً أثرياً.. قطار يخرج عن مساره ويسقط في نهر قرب واشنطن.. فيديو وصور
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