لا يزوره أحد .. قصة مسن مصري كفيف موجود بمستشفى بالكويت من 5 سنوات | شاهد

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، قصة مؤثرة لرجل مصري مسن مصاب بالعمى يجلس في أحد المستشفيات بالكويت منذ 5 سنوات دون أن يزوره أحد.



وقال أحد رواد فيسبوك، ان رجلا كويتيا كان يزور أحد أقاربه بمستشفى الفروانية بدولة الكويت، فوجد رجلا مسنا نائما في الغرفة فدفعه الفضول لسؤال احدى الممرضات، لتجيبه بانه مريض مصري وعمره 60 عامًا.



وتابع راوي القصة، ان الممرضة أبلغت الرجل الكويتي ان هذا الرجل المسن موجود في المستشفى منذ 5 سنوات، ولا يزوره احد لكونه لا يرى او يتكلم.



وحصل صاحب الرواية على بيانات هذا الرجل ليساعد في نشر قصته وإيجاد أسرته وأعلمهم بوجوده في المستشفى المذكور في حال عدم معرفتهم بوجوده بهذا المكان.

