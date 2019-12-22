AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: بيع الأدوية عبر الإعلانات جريمة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:06 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن القانون نظم مسألة عرض أي منتجات دوائية على الفضائيات، وألزم أن يكون ذلك وفق لتصريح من وزارة الصحة أولا، ومخالفة ذلك جريمة.

وأضاف النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون منع أيضًا إعلانات الأطباء عبر البرامج، عن طريق عرض أرقامهم وأماكن مستشفياتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام هي المنوطة بتنظيم هذا الأمر، وفرض عقوبات على المخالفين.

وكانت نقابة الأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد سلمت مذكرة تضمنت المطالبة بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية.

وذلك من خلال تقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات في البرامج.

وبالرغم من أن ترويج الطبيب لنفسه عبر البرامج التليفزيونية يعد مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة إلا أن النقابة العامة للأطباء لا تملك معاقبة الطبيب علي هذه المخالفة إلا إذا تقدم أحد من المواطنين بشكوى في النقابة أو أي من أعضاء النقابة في هذه الحالة تستدعي النقابة هذا الطبيب للتحقيق معه .
Advertisements

ترشيحاتنا

رضا عبد العال للاعبي الزمالك: خلي عندكوا دم .. فيديو

كل ما تريد أن تعرفه عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب.. تفاصيل

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية

بعد 1098 يومًا.. شعار بطل كأس العالم للأندية ينتقل من قميص ريال مدريد إلى ليفربول

أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تحامل الحكم القطري على محمد صلاح.. شاهد

وزير الخارجية الإماراتي يغرد عن التحالف العربي الإسرائيلي .. ونتنياهو يرحب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 3 رجال يدخلون في معركة شرسة مع أفعى أناكوندا ضخمة لإنقاذ كلب

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية

في لمح البصر.. سائق ينقذ امرأة حاولت الانتحار بطريقة عجيبة