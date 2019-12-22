برلماني: بيع الأدوية عبر الإعلانات جريمة

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن القانون نظم مسألة عرض أي منتجات دوائية على الفضائيات، وألزم أن يكون ذلك وفق لتصريح من وزارة الصحة أولا، ومخالفة ذلك جريمة.



وأضاف النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون منع أيضًا إعلانات الأطباء عبر البرامج، عن طريق عرض أرقامهم وأماكن مستشفياتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام هي المنوطة بتنظيم هذا الأمر، وفرض عقوبات على المخالفين.



وكانت نقابة الأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد سلمت مذكرة تضمنت المطالبة بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية.



وذلك من خلال تقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات في البرامج.



وبالرغم من أن ترويج الطبيب لنفسه عبر البرامج التليفزيونية يعد مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة إلا أن النقابة العامة للأطباء لا تملك معاقبة الطبيب علي هذه المخالفة إلا إذا تقدم أحد من المواطنين بشكوى في النقابة أو أي من أعضاء النقابة في هذه الحالة تستدعي النقابة هذا الطبيب للتحقيق معه .